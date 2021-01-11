Каждое воскресенье на Привокзальной площади Твери в соборе Александра Невского будут проходить молебны с пением акафиста перед мощами святого князя. Молебны будут совершаться по окончании Божественной литургии. Об этом сообщает Тверская Епархия.Собор святого благоверного князя Александра Невского находится по адресу улица Коминтерна, 18а. Частица мощей Александра Невского хранится там с декабря 2020 года. Святыня была навечно передана тверскому храму петербургской Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой.К молебнам могут присоединиться все желающие. Однако следует помнить, что в условиях коронавируса необходимо соблюдать предельную осторожность: держать социальную дистанцию и находиться в любом помещении, в том числе в храме, в маске или респираторе.