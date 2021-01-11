В Твери на несколько дней перекроют Двор Пролетарки и бульвар Радищева. Ограничения коснутся участков этих улиц.В связи с работами, которые будет вести теплоснабжающая компания \\"Тверская генерация\\", с 12 января перекроют участок бульвара Радищева (от Тверского проспекта до Свободного переулка). Проезд и парковку запретят уже с ночи - с нуля часов 12 января. Перекрытие будет довольно долгим: согласно распоряжению, опубликованному на сайте городской Администрации, его снимут в 23:00 часов 26 января.Двор Пролетарки будет перекрыт на участке между домами № 118 и № 70. Проехать и запарковаться там будет нельзя с 7:00 до 20:00 18 января (понедельник), а также с 10:00 до полуночи 28 января (это будет четверг). Причина перекрытий не уточняется.