Если раньше тверичане платили за парковочное место на сайте tverparking.ru и через мобильное приложение «Горпарковки», то теперь нужно платить на сайте tverparking.com или через приложение «RuParking». Обратите внимание разница у сайтов в домене первого уровня – вместо «ru» теперь «com». Старые электронные сервисы для оплаты больше не действуют.Мобильное приложение «RuParking» поддерживают гаджеты с системами iOS и Android. В «RuParking» можно узнать о своих штрафах, адресах стоянок, плате за парковку, количестве свободных мест и, что немаловажно, об окончании оплаченного времени.Для тех, кто зарегистрировался на «Госпарковках», действуют те же логин и пароль для приложения «RuParking». В этом случае в личном кабинете сохраняются данные о парковочном счете, список автомобилей и история операций.Стоимость парковки на платных стоянках в центре Твери – 30 рублей в час, штраф за неуплату – тысяча рублей.