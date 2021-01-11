Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги прошедших праздничных выходных и опубликовала статистику ДТП.По данным ведомства, в период с 1 по 10 января 2021 года на дорогах Тверской области произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 52 человека получили травмы разной степени тяжести. Три аварии случились на трассе М-10 \\"Россия\\", пострадали шесть человек.На трассах М-11 \\"Нева\\" и М-9 \\"Балтия\\" ДТП не произошло.В пяти авариях, произошедших в Твери, травмы получили шесть человек.В двух ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет пострадали двое детей.