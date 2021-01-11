22-летняя жительница Твери стала жертвой телефонных мошенников. Девушке поступил звонок, собеседница представилась сотрудницей банка и сообщила, что зафиксирована попытка несанкционированного списания денежных средств с банковской карты владелицы. Для защиты денег звонившая предложила перевести их на безопасный счет.Девушка отправилась к ближайшему банкомату и перевела 150 тысяч на указанный счет. Через несколько часов гражданка поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в полицию.По ч. 2 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.