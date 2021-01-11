ГУ МЧС России по Тверской области объявило экстренное предупрждение в связи с надвигающимися морозами.Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели сообщают, что в период с 12 по 16 января 2021 года на территории Тверской области ожидается аномально-холодная погода.Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов ниже нормы.Гражданам напоминают, что при низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения не следует без необходимости выходить на улицу, необходимо ограничить пребывание на улице детей и домашних животных, стоит воздержаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте, жителям частных домов обратить внимание на состояние электроприборов и печного отопления.Одевайтесь теплее, будьте внимательны и осторожны.В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам: 01, 101, 112. Единый \\"телефон доверия\\" ГУ МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99.