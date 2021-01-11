Не секрет, что для Верхневолжья служба санитарной авиации весьма актуальна. Наш регион один из самых больших по площади в Центральном федеральном округе.Чтобы повысить оперативность доставки тяжелых пациентов в Тверь, вблизи районных больниц Тверской области создаются вертолетные площадки. Такое поручение ждал губернатор Игорь Руденя.Вертолеты санавиации вновь задействовали и в праздничные дни. Они доставили в Тверь в областную клиническую больницу четырех пациентов.3 января \\"вертушка\\" с бригадой медиков ОКБ вылетала в Удомлю за пациентом с острым инфарктом миокарда.8 января вертолеты санавиации летали в Бежецкий район и Лесной муниципальный округ. Помощь потребовалась пациентам с острым заболеванием сердечно-сосудистой системы и тяжелой черепно-мозговой травмой. Один госпитализирован в ОКБ, другой - в больницу скорой медицинской помощи в Твери.Еще один пациент с острым нарушением мозгового кровообращения был эвакуирован 9 января из Калязинского района. Он также доставлен в ОКБ.