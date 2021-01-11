В Тверской области арестован житель Ржева, подозреваемый в убийстве знакомого.Преступление было совершено 8 января 2021 года. Подозреваемый, в ходе ссоры взял топор и несколько раз ударил знакомого по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Следователи регионального СКР, криминалисты и полицейские осмотрели место происшествия. Изъяты следы и улики, назначены экспертизы. Злоумышленника задержали по \\"горячим следам\\". По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.Ведется следствие.