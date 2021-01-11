По подозрению в убийстве брата арестован житель Калининского района. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тверской области.По версии следствия, 8 января в посёлке городского типа Васильевский Мох в ходе ссоры 33-летний мужчина взял нож и нанес 39-летнему брату смертельный удар в грудь.По статье \\"Убийство\\" Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.Обстоятельства преступления устанавливаются сотрудниками СК и МВД. Ведется следствие.