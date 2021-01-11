На утро 11 января 2021 года еще 225 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 24775 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 19816 человек (+197).Изолированы 4490 больных (+28).Умерли 469 человек (0).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 11 января выявлено 7907 случаев заражения коронавирусом (+49 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1844 (+2)Ржев – 1440 (0)Вышневолоцкий городской округ – 1460 (+34)Торжок – 1165 (+5)Кимры – 1084 (+6)Калининский район – 975 (+5)За весь период в регионе проведено 475 484 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 867.