Осташковская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов. В частности, установлено, что вход в здание Сиговского Дома культуры в Осташковском городском округе не приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - на входе отсутствует пандус или другие средства подъема.Прокурором в адрес директора учреждения внесено представление об устранении указанных нарушений.После рассмотрения нарушения устранили и установили пандус.