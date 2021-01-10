Рыжего кота нашли умирающим на улице Чапаева в Твери: какой-то живодер расстрелял несчастное животное из пневматического оружия и бросил на морозе. Этот чудовищный поступок неизвестный совершил на Рождество. И еще пару ночей кот просто лежал на улице, заметаемый снегом, в картонной коробке, которую подложили под него местные.На счастье, кота заметил неравнодушный молодой человек, оказавшийся на улице Чапаева случайно - он приехал туда в гости. Сейчас кот находится в ветеринарной клинике. Его судьбой занимается тверская Инициативная группа по защите животных. Зооактивисты и сообщили о произошедшем.Врачи обнаружили, что в кота попали две пули - одну рентген нашел в голове, другую - в груди, около легкого. Состояние рыжего тяжелое, нарушена координация движений, но он уже начал есть и пытается сесть в привычную позу сфинкса, что зоозащитники называют хорошим признаком.- Ему больно, а он громко мурчит, - добавляют члены \\"Инициативки\\".Что сказать - животные часто бывают гораздо добрее и человечнее людей.Рыжему требуется лечение и длительное восстановление. Волонтеры уже потратили на это много денег, и требуется еще. Желающие оказать помощь чудом спасенному коту могут узнать всю необходимую информацию на инстаграм-страничке зоозащитников.