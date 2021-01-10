Драгоценная орхидея Лудисия двуцветная (Ludisia discolor) расцвела в Ботаническом саду Твери. Драгоценной тропическая гостья названа не за свою баснословную стоимость. Рыночные цены на эти орхидеи, в общем-то, посильны цветоводам. Драгоценность Лудисии - в ее уникальном внешнем виде.-Ценность основана на особенностях окраски и фактуры листьев: \\"глубокая\\" бархатная поверхность, полосы и разводы, особенные оптические эффекты, которые превращают листья в настоящие драгоценные картины, - рассказывают работники Ботанического сада Тверского госуниверситета на страничке сада в соцсети.Лудисия - гостья из далеких тропиков. Чаще всего эту наземную орхидею можно встретить во влажных и жарких лесах Суматры и в Юго-Восточной Азии. Но и в Твери она чувствует себя неплохо, равно как и другие виды и сорта орхидей, бромелий и прочих экзотических растений. Все они растут в Зеленом Доме - теплой оранжерее ботанического сада.Увидеть удивительные растения может каждый желающий - в Ботаническом саду проходит выставка орхидей. Вход на нее платный (100-150 рублей), выставка работает ежедневно с 10 до 18 часов.