Автомобиль \\"Рено Логан\\" врезался в столб (опору линии электропередачи) на Восточном мосту в Твери. ДТП произошло 10 января на въезде на мост со стороны Затверечья (улица Маяковского). \\"Рено\\" имел опознавательные знаки и окраску как у учебного автомобиля.Был ли за рулем в момент аварии ученик, неизвестно. В региональной Госавтоинспекции сообщают пока лишь, что в авто находились двое взрослых мужчин. Их данные, состояние, а также причины, спровоцировавшие аварию, уточняются.В ГИБДД по Тверской области призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, учитывать дорожные и погодные условия, не садиться в машину в состоянии опьянения.