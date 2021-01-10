Голый неизвестный мужчина морозной зимней ночью бегал по улицам Удомли Тверской области. Видео происходящего появилось в соцсетях. Мужчина бежит вдоль дороги, довольно ровно, не шатаясь. Падает снег. На герое ролика нет никакой одежды и обуви, только шапка на голове.Авторы разместили видео на условиях анонимности в паблике \\"Подслушано в Удомле\\". Находясь в машине, они снимают странного бегуна на камеру телефона, сопровождая происходящее комментариями, выходящими за рамки цензуры. Вероятно, от удивления.Мнения подписчиков, обсуждающих ролик, как обычно, разделились. Удомельцы выдали сразу несколько оригинальных версий произошедшего: от проигрыша в карты или странного способа колядовать, до криминальной истории (мужчину, якобы, могли вывезти за город и раздеть - из мести или чтобы запугать). Близко ли к жизни какое-либо из этих предположений, остается загадкой.