На утро 10 января 2021 года еще 224 человека в Тверской области заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 24550 случаев заражения COVID-19.По данным областного оперштаба к утру 10 января выздоровели 19619 человек (+243 за сутки). Изолированы 4462 больных (-19).Умерли с начала пандемии 469 человек (0 - за последние сутки).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 10 января выявлено 7858 случаев заражения коронавирусом (+60 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1842 (+24)Ржев – 1440 (+6)Вышневолоцкий городской округ – 1426 (+4)Торжок – 1160 (+9)Кимры – 1078 (+2)Калининский район – 970 (+5)С начала пандемии в Тверской области проведено 473617 лабораторных анализов на коронавирус, за последние сутки таковых 2337.