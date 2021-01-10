Приходить с хоккейными клюшками разрешили посетителям катка в парке Победы Твери. Ответ на частый вопрос \\"а пустят ли на каток с клюшкой?\\" опубликован в официальной группе катка в соцсети.- Приходить с клюшками - да, можно. Но без шайбы, - сообщают работники катка.Так что потренировать кое-какие хоккейные навыки на катке вполне можно, а вот устроить турнир или просто погонять шайбу - нельзя. Что вполне оправдано: хоккей - спорт небезопасный, и на общественном катке очень легко \\"засветить\\" кому-нибудь тяжелой шайбой.Напомним, каток в парке Победы работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Рядом открыта горка для катания на \\"ватрушках\\" - тюбингах. Узнать расписание работы и прейскурант всех городских катков можно в материале \\"КП\\"-Тверь\\".