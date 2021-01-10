По прогнозам Гидрометцентра России, Тверскую область ждет еще одно похолодание. На первой в 2021 году рабочей неделе столбики термометров опустятся до -21 градуса. Что по меркам нынешних теплых, \\"европейских\\" зим уже вполне можно считать суровым морозом.В понедельник (11 января) днем температура воздуха в регионе не поднимется выше -12. Далее морозы крепчают: вторник днем -16, среда -18 и четверг -19 градусов. Ночами еще холоднее: до -21.Понедельник скорее всего будет безветренным, со вторника по четверг - восточный ветер до 4 метров в секунду. Выходя на улицу следует хорошо защищать руки и лицо: учитывая ощутимый минус, даже при таком ветре можно отморозить щеки.Небо все эти дни облачное, временами будет идти снег, но сильных снегопадов Гидрометцентр нам не пророчит.Атмосферное давление плавает, однако без серьезных перепадов: 751 мм рт. ст. в понедельник, снижение до 743 мм к четвергу, а затем опять небольшой рост.Перемена погоды может ожидать нас в самом конце недели. В пятницу ветер с восточного сменится на северо-восточный, а потом - на северо-западный. Температура начнет немного повышаться: в субботу днем ожидается -14.Объективных прогнозов на праздник Крещения Господня (отмечается 19 января), когда традиционно стоят крепкие \\"крещенские\\" морозы, синоптики пока не дают.