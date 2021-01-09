Тело убитого 38-летнего мужчины было обнаружено во дворе дома 8 января 2021 года. Сообщение об этом поступило в следственный отдел регионального СКР.По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье \\"Убийство\\". Следователем и криминалистом СК, сотрудниками полиции осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Установлен и задержан подозреваемый в убийстве - 44-летний знакомый погибшего. Его допрашивает следователь.- Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.Ведется следствие.