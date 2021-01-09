Сообщение о пропаже 80-летней бабушки поступила в 18:20 вечера 7 января в дежурную часть ОМВД России по Лихославльскому району. В это время на маршруте патрулироваия находился экипаж ГИБДД, которому была передана ориентировка.Сотрудники дорожно-патрульной службы А. Томецкий и П. Лаврентьев выехали в деревню Старчиха Лихославльского района. Сосед пропавшей женщины рассказал, что бабушка ушла из дома еще днем и не вернулась. Пенсионерка недавно перенесла инсульт, теряет память и не ориентируется на местности.Поиски длились около двух часов. Напуганную женщину полицейские обнаружили в лесополосе за деревней Старчиха и доставили ее домой.