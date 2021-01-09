Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 января 2021 года: 226 человек, по данным оперштаба, заразились коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 24326 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 19376 человек (+235).Изолированы 4481 больных (-9).Умерли 469 человек (0).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов региона – Тверь. В областной столице на 9 января выявлено 7798 случаев заражения коронавирусом (+78 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1818 (+39)Ржев – 1434 (+5)Вышневолоцкий городской округ – 1422 (+33)Торжок – 1151 (+7)Кимры – 1076 (+3)Калининский район – 965 (+6).За весь период в регионе проведено 471280 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1673.