Главный тренер футбольного клуба \\"Зенит\\" Санкт-Петербург Сергей Семак на рождественские праздники приехал в Тверь вместе с женой. О встрече с семьей Анна Семак рассказала на своей странице в \\"Инстаграм\\" и поделилась фотографиями.\\"Аня! Как здорово, что на Рождество вы все вместе в Твери. Маме, папе и сестре большой привет\\", - пишут Анне друзья.Судя, по ответным комментариям, после выходных в Верхневолжье, семья отправится на отдых заграницу.- Я счастлива, когда мой мирный дух покрывает тёплым одеялом всю нашу семью, - написала Анна в посте, поздравила подписчиков с Рождеством Христовым и пожелала мира в душе.