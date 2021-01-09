8 января ушел из жизни заслуженный врач РФ, Почетный гражданин Вышневолоцкого района Евгений Аркадьевич Корниевский. Соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Игорь Руденя.- Евгений Аркадьевич был выдающимся организатором в сфере здравоохранения, более двух десятилетий возглавлял Вышневолоцкую центральную районную больницу. Много лет он отдал депутатской деятельности в Законодательном Собрании Тверской области. Светлая память о Евгении Аркадьевиче Корниевском навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и ценил, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.Евгений Корниевский родился в 1941 году в Ворошиловградской области Украинской ССР. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт и был направлен в Калининскую область. Работал врачом-невропатологом в Спировской и Вышневолоцкой центральных районных больницах. С 1978 года по 2001 год возглавлял Вышневолоцкую ЦРБ.Депутат областного парламента трех созывов. Почетный гражданин Вышневолоцкого района. Заслуженный врач Российской Федерации.Заслуги Евгения Аркадьевича Корниевского отмечены государственными, региональными и ведомственными наградами.