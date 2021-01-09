6 января 2021 года ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер прокуратуры Тверской области Зоя Ильинична Комаровская. Ей было 86 лет. Некролог появился на сайте прокуратуры.Следователь, старший следователь прокуратуры Пролетарского района города Калинина, старший следователь областной прокуратуры, прокурор отдела общего надзора, помощник прокурора Пролетарского района Калинина, прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел следственного управления прокуратуры Тверской области – этапы ее жизненного пути.Зоя Ильинична не раз поощрялась прокурором РСФСР, прокурором области.- Мы запомнили Зою Ильиничну как профессионала высокого уровня. Она пользовалась большим уважением, - пишут о ней коллеги. - Светлая память о Зое Ильиничне сохранится в наших сердцах.Коллектив прокуратуры области выражает глубокое соболезнование родным и близким Зои Ильиничны.