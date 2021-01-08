В Твери, на площади Мира, произошло столкновение легковой иномарки с автомобилем скорой помощи.Шкода с московскими номерами двигалась по Старому волжскому мосту в сторону улицы Горького. Скорая помощь двигалась по набережной Афанасия Никитина с включенными проблесковыми огнями.Легковушка следовала на зелёный, но не предоставила преимущества скорой помощи со включенными спецсигналами и совершила столкновение.Пострадала 36-летняя женщина, водитель Шкоды.Обе машины получили серьезные повреждения. Скорая выведена из строя.ГИБДД напоминает водителям, что при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства