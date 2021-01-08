Крупный наркодилер из Твери задержан в Крыму.Лейтенанты полиции Умеров и Харахады патрулировали улицы Симферополя, когда заметили подозрительного мужчину, который пытался что-то закопать в кустах.Проявив смекалку, полицейские задержали мужчину. Им оказался 26-летний житель Тверской области.При личном досмотре у тверичанина обнаружены 100 свертков с неизвестным порошком. В месте же, где копался мужчина, найдена закладка.Обыск на месте временного прибывания гостя из Тверской области, позволил обнаружить еще 100 подготовленных свертков и два больших пакета с белым порошком. К уликам приобщены также весы, перчатки, банковские карты и ноутбук.Последующая экспертиза показала, что изъятое — сильный синтетический наркотик, общим весом 700 граммов.Задержанный пояснил, что наркотик он приобрёл в Тверской области и привез в Крым специально для сбыта.Тверичанину вменяют покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. По решению суда он может остаться без свободы на 20 лет.