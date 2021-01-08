Подойдя к своему автомобилю «Форд», припаркованному возле дома, 43-летний житель Твери сильно расстроился. У машины оказалось разбитым боковое стекло, а из салона пропали автомагнитола и видеорегистратор.Поняв, что преступник нанёс ему ущерба на 10 000 рублей, пострадавший обратился в полицию.Изучив место преступления, оценив возможных фигурантов, полицейские довольно быстро вышли на ранее судимого 32-летнего безработного из Твери.Стремительное задержание и допрос с предъявлением улик, смял упорство задержанного, и он сознался в содеянном.Сейчас обвиняемому светит до пяти лет лишения свободы в не самом близком к Твери месте России.