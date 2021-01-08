Оперативный штаб Тверской области обнародовал статистику по коронавирусу на 8 января 2021 года.Вот эти цифры:Тверь 7720 +52Конаковский район 1779 +1Ржев 1429 +6Вышневолоцкий городской округ 1389 +9Торжок 1144 +6Кимры 1073 +15Калининский район 959 +15Бологовский район 662 +14Лихославльский район 586 +3Осташковский городской округ 573 +1Торопецкий район 512Старицкий район 477 +21Нелидовский городской округ 473Бежецкий район 436 +6Калязинский район 429 +21Кашинский городской округ 401 +9Максатихинский район 368Андреапольский муниципальный округ 348Торжокский район 286 +7Зубцовский район 248 +9Весьегонский муниципальный округ 248Спировский район 246Западнодвинский муниципальный округ 238Кувшиновский район 225 +6Оленинский муниципальный округ 211 +2Селижаровский муниципальный округ 198Рамешковский район 189Ржевский район 186 +1Кимрский район 153 +1Фировский район 127Кесовогорский район 126ЗАТО Озёрный 100Краснохолмский муниципальный округ 94 +1Лесной муниципальный округ 93 +8Жарковский район 81 +1Бельский район 72Пеновский муниципальный округ 64Сонковский район 55Молоковский район 49 +11Сандовский муниципальный округ 36 +2Удомельский городской округ 17Всего в Тверской области число заболевших коронавирусом на 8 января 24 100 человек (+228 за сутки).Выздоровели 19141 человек (+225).На карантине 4490 больных (+3).Умерли 469 человек (0).Число лабораторных исследований 469 607 (+1633).