В Тверь прибыли более 30 выпускников летных вузов Воздушно-космических сил России. Они направлены в Тверское соединение военно-транспортной авиации в Мигалово и начали осваивание самолетов Ил-76, Ан-26, вертолетов Ми-8 и иной авиационной техники.В сложных погодных условиях, дул сильный ветер, молодые летчики взлетали, летали и сажали военно-транспортные самолеты. Бывшие курсанты начали осваивать ИЛ-76 в качестве помощников командиров экипажей этих самолетов ВКС России.За каждым выпускником закреплены опытные наставники из числа наиболее подготовленных. По прибытии в авиационные части военно-транспортной авиации лейтенанты сдали нормативы по тактической, технической, специальной, строевой, физической и огневой подготовке, сообщает сайт Министерства обороны России.