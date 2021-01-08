После праздников 49-летний житель Калининского района Тверской области пришел к себе в гараж и обнаружил, что замок взломан, дверь открыта, а из гаража пропали электроинструменты.Мужчина немедленно обратился в полицию. Ущерб от взлома был оценён в 10 000 рублей.Опергруппа, по оставленным преступником следам, на месте составила картину преступления, установила, где может быть злоумышленником реализовано украденное.Стремительное расследование дало результаты и позволило задержать 37-летнего безработного из Твери, который, к тому же, был ранее судим.Мужчина, под давлением улик, сознался в совершённом преступлении.За кражу ему светит до пяти лет лишения свободы.