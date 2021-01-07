О смерти Сардара Абдуллаева сообщает сайт minval.az. Там же сообщается, что он проходил стационарное лечение от коронавируса. Сардару Сулеймановичу 21 января исполнилось бы 70 лет.Абдуллаев Сардар Сулейман оглу родился 21 января 1951 года в селе Яншаг Кяльбаджарского района Азербайджана. В 1973 году после окончания азербайджанского политехнического института имени Ч. Йылдырыма, ныне Азербайджанский технический университет, по специальности «Механизация гидромелиоративных работ» был направлен в город Белый Калининской области.За заслуги в строительстве в 1994 году Сардару Абдуллаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», в 1998 году его наградили орденом «Дружба» и присвоили звание «Почетный строитель России».С 1986 года и до конца своих дней Сардар Сулейманович работал в одном из крупнейших в Тверской области проектно-строительных объединений – «Калинингражданстрой». В 1991 году он возглавил предприятие, которое стало называться «Тверьгражданстрой». Также тверичанин руководил Тверским объединением строителей. Компания «Тверьгражданстрой» много раз участвовала в совместных проектах со строительными фирмами Германии, Канады, Великобритании, Финляндии и Турции.Сардар Абдуллаев совмещал предпринимательство, научную и политическую работу. Он был доктором экономических наук, кавалером ордена Дружбы, почетным профессором ТвГТУ. Был известен как меценат.– Сардар Сулейманович многие годы своей жизни посвятил Тверской области, внес значительный вклад в развитие строительного комплекса нашего региона, – сказано в соболезновании от губернатора Тверской области Игоря Рудени.«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни.