7 января губернатор Тверской области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий стали почетными гостями рождественского концерта в Вознесенском женском Оршином монастыре. Программу подготовили воспитанницы детского центра «Родник».В настоящее время в центре воспитываются 29 детей. Высокопоставленные гости вручили девочкам подарки.В основном, в «Родник» попадают дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Они получают полное среднее образование, изучают основы православной культуры, церковнославянский язык, историю церкви, играют на фортепиано, поют в хоре, занимаются творчеством. По итогам обучения все получают профессию повара-кондитера.Сегодня торжества в честь Рождества прошли также в Тверской епархиальной православной школе. Там также побывали губернатор Тверской области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.