В Тверской области собираются создать Центры амбулаторной помощи, сокращенно – ЦАП. Учреждения будут работать в Твери, Ржеве, Кимрах, Вышнем Волочке и еще нескольких крупных муниципалитетах региона. При этом ЦАПы появятся во всех районах областного центра.Центры амбулаторной помощи предназначены для того, чтобы развести потоки пациентов с коронавирусом и тех, кому необходимо плановое амбулаторное лечение в поликлинике. В этих же центрах будут выдавать бесплатные лекарства.В ЦАПах будут работать ординаторы. Таким образом, снизится нагрузка на участковые поликлиники, уменьшатся сроки диагностики COVID-19.Запись в эти учреждения будет идти по телефону «горячей линии» – 122. Он круглосуточно работает в Тверской области с 7 декабря.Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу – оказывать эффективную медпомощь гражданам независимо от места проживания. Даже в условиях пандемии коронавируса.