Кроме главы региона, на праздник прибыл митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Дети представили для гостей спектакль «Сказ о купеческой дочке и волшебном цветочке». Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил учеников за проделанную работу.– Я первый раз побывал в епархиальной школе на рождественской постановке в 2017 году, и каждый год здесь рождаются все новые и новые таланты, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По окончании постановки Игорь Руденя вручил детям подарки.– Мне бы очень хотелось, чтобы вы остались жить здесь, на тверской земле, чтобы возрастали здесь, и потом свои таланты, как и ваши преподаватели, передавали уже новым поколениям, — обратился к детям митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.Тверская епархиальная школа открыта в 1994 году. Помимо обычных предметов, здесь преподают дисциплины, связанные с историей и культурой РПЦ. Ученики школы участвуют и побеждают в олимпиадах, учителя становятся соискателями премии «За нравственный подвиг учителя» по Центральному федеральному округу.