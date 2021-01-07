Участник Великой Отечественной войны Алексей Ларин ушел из жизни 6 января. После войны он более 40 лет служил в вооруженных силах. На пенсии вел активную общественную работу.Алексей Иванович Ларин родился в 1926 году в Калинине. После окончания Петрозаводского военного училища и курсов лейтенантов служил на Дальнем Востоке, в Мурманской области, Курске. Участвовал в советско-японской войне, выполнял интернациональный долг на Кубе, в Египте.Вышел в отставку в 1977 году. Почти 20 лет он работал инспектором по школам. Занимался начальной военной подготовкой старшеклассников.Алексей Иванович на протяжении многих лет был председателем Совета ветеранов 32-й Гвардейской мотострелковой дивизии. Вел активную работу по защите прав и интересов ветеранов, патриотическому воспитанию школьников.Имел награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, «За отвагу на пожаре» и другие.Губернатор Тверской области Игорь Руденя также принес свои соболезнования.– Разделяю вместе с родными и близкими, сослуживцами и товарищами Алексея Ивановича горечь постигшей утраты. Светлая память об этом замечательном человеке, патриоте Отечества всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал, – сказано в письме от Игоря Рудени.«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким Алексея Ивановича Ларина.