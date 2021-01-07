Сотрудники ГИБДД продолжают усиленно патрулировать дороги региона. В частности, также проходят рейды в рамках «Контроля трезвости». На всех 21 нарушителя составили административные протоколы.За управление автомобилем в пьяном виде наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Это если человека остановили за подобное нарушение впервые. Далее санкции ужесточаются.Проверки на дорогах будут идти все праздники. Помочь остановить нетрезвого водителя могут и сами неравнодушные автомобилисты, которые позвонят в полицию, заметив подозрительное поведение управляющего транспортом.Телефоны полиции – 02, 102 или 112.