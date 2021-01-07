В Детской областной Сергей Сергеечев 27 лет возглавлял отделение гнойной хирургии. Имел знак «Отличник здравоохранения». Сергея Павловича уважали коллеги, а юные пациенты доверяли ему. Как сказано в некрологе в соцсетях медучреждения: «Уход из жизни Сергея Павловича – невосполнимая утрата для здравоохранения Тверской области».Сергей Сергеечев, детский хирург, начинал трудовой путь в 1981 году как фельдшер Станции скорой помощи в Твери. С 1986 по 1990 год медик был заместителем главного врача и заведующим хирургии в ЦРБ Лесного района.В 1992 году Сергей Павлович пришел в Детскую областную больницу. Сначала трудился хирургом экстренной помощи, а с 1993 года возглавил отделение гнойной хирургии клиники.Врач первым в Твери удалил у ребенка аппендицит с помощью эндоскопа. Провел более 1,2 операций. Был профессионалом своего дела, который никогда не терял оптимизма и веры в людей. Дети и родители доверяли ему.У Сергея Сергеечева были награды губернатора Тверской области, областного Министерства здравоохранения, родной больницы, в 2009 году он стал «отличником здравоохранения».«КП»-Тверь» соболезнует родным и коллегам Сергея Павловича Сергеечева.