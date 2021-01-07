Со 2 января изменилась стоимость билетов и абонементов на поезда, обычные электрички и «Ласточки». Это коснулось не только «полного» билета, но также детского, льготного и цены провоза багажа и велоссипеда. С тарифной сеткой можно ознакомиться на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.Компания РЖД напоминает, что оформление билетов за полную стоимость и льготных начинается за 10 суток до отправки поезда, включая день продажи. А быстро приобретать разовые билеты за полную стоимость можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».