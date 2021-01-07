По данным оперштаба Тверской области на 7 января 2021 года в регионе 227 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 23872 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 7 января 18916 человек (+219).Изолированы 4487 больных (+4), умерли 469 человек (+4).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов региона – Тверь. В областной столице на 6 января выявлено 7668 случаев заражения ковида (+59 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1778 (+10)Ржев – 1423 (0)Вышневолоцкий городской округ – 1380 (+12)Торжок – 1138 (+1)Кимры – 1058 (+1)Калининский район – 944 (+6)За весь период пандемии число проведенных лабораторных исследований достигло 467975, в том числе за последние сутки их проведено 4026.