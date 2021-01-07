Тверичане пожаловались на длинные очереди в регистратуре в поликлиниках №№2 и 7. Оба поста в соцсетях появились 6 января. Люди возмущены таким положением дел в текущей эпидемической ситуации.Под фотографией, сделанной во 2-й поликлинике, пользователь подписал, что люди занимают очередь в 06:00.– Работает одно окошко в регистратуру. Какая бы не была ситуация с врачами, но такого беспредела, издевательства и не уважения к людям нельзя допускать. Просто нет слов, – констатирует посетитель медучреждения, пожелавший остаться анонимным.А вот председатель Тверского православного молодежного клуба «Сеятель» Алексей Андреев был в 7-й поликлинике, где снял длинную очередь.– Парень сейчас вышел с радостным возгласом: с 8 утра стою. Он закрыл-таки больничный. Тут очередь на закрытие больничного отдельная очередь, но всё равно сначала отправляют на подпись ко врачу... Дурдом... Т. е. сначала очередь в регистратуру, потом очередь ко врачу, потом очередь поставить штамп на больничном. Люди стоят часами. 5-7 часов! – рассказал в посте на FB Алексей.В следующей записи он добавил, что закрыли окошко регистратуры, и вместо двух осталось одно.В поликлиниках пока не дали комментарий по этому поводу.