Владелец питомцев, которые прогуливались по льду озера Сиг и, попав на фото, собрали 2,5 тысячи лайков, рассказал о своем образе жизни. Оказалось, что еще пять лет назад он трудился фотографом в Люберцах, но затем захотел спокойной жизни и вместе с семьей уехал в экодеревню в Тверской области. Дмитрий Шубин дал комментарий «КП»-Тверь» о котах на замерзешем озере и теперь в интервью поведал о себе.– Я живу в деревне, почти не выезжая, и моя отдушина, моя любовь — это коты. Все внимание и свободное время я посвящаю этим хвостатым, которые также отдают свою любовь, ласку и внимание мне, – поделился любитель кошек Дмитрий.Фотограф рассказал, что изначально не планировали заводить столько кошек. Изначально у них были свои коты, потом им привезли кошек из монастыря. Хвостатые начали помогать ловить в домиках экодеревни мышей.Жители соседних деревень стали привозить котят с категорическим условием: либо утопим, либо возьмите. Так количество пушистых питомцев росло и достигло полусотни. У всех есть имена, на которые они откликаются.– На сумасшедшего я не похож. Мои коты живут в тепле на территории нашей экодеревушки. У них есть два своих отапливаемых помещения, где они греются. Питаются они два раза в день – завтрак и ужин – не голодают: все такие толстенькие, хорошие, – умиляется котовладелец.Напомним, 18 декабря фотографии котов на льду озера Сиг, сделанные Дмитрием Шубиным, «на ура» восприняли интернет-пользователи. Лайкать снимки продолжают до сих пор.