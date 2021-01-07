По данным областного Следственного комитета, 6 января в цирке-шапито на бульваре Цанова в Твери пострадал ребенок. Несовершеннолетний получил травму головы. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.Сообщается, что ребенок сидел на последнем ряду, который был огорожен только металлической балкой и упал в расщелину между ней и скамейкой. Сейчас следователи проверяют организацию на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.По итогам проверки примут процессуальное решение.