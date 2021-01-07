По данным источников, которые разместили в сети видео, конфликт произошел в одном из супермаркетов в Торжке. Спор из-за того, как нужно носить маску, перерос в потасовку. Участников разняли очевидцы.На записи видно, как посетитель в маске подходит к другому и делает замечание, что у того маска на подбородке. Мужчина на это не реагирует. И тогда тот, кто правильно надел средство индивидуальной защиты, дает второму пинок.На новотора со спущенной маской это действует, как красная тряпка на быка, он укладывает обидчика в нокаут и лезет добивать ногами. Но в этот момент его останавливают другие покупатели. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.