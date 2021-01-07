В ночь на 7 января губернатор Тверской Игорь Руденя вместе с сыновьями принял участие в рождественских торжествах в Воскресенском кафедральном соборе Твери. Праздничное богослужение провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Об этом сообщила в официальном релизе пресс-служба правительства региона.Как сообщили в разговоре с «КП»-Тверь» прихожане храма, бывшие на богослужении, все меры санитарной безопасности в пандемию в храме были соблюдены: при входе в храм раздавали маски и предлагали обработать руки антисептиком.Губернатор тоже был в маске. Последние дни с маске он появляется на всех официальных мероприятиях, хотя до этого не жаловал, ссылаясь на то, что сделал прививку от коронавируса.На богослужении не было замечено жены и двух дочерей губернатора. Почему их не было, хотя ранее семья регулярно присутствовала на праздничных службах, в окружении губернатора не комментируют.Лишь замечают, глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м – в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м – в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери, а в 2020-м – в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая во Ржеве.Воскресенский кафедральный собор был возведен в 1913 году к 300-летию дома Романовых, освящен в 1916 году. В 1936 году храм был закрыт. Возвращен Тверской епархии и стал кафедральным собором в 1988 году.