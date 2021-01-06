В канун Рождества принято ставить рождественские вертепы - сценки сюжетов Рождества Христова. Традиция эта старинная и восходит к Средневековью. Материал исполнения может быть любой. Даже обыкновенный снег. Его в последние дни в Тверской области выпало предостаточно.Рождественскую композицию из снега создали прихожане при храме Казанской иконы Божьей Матери во Власьево. Здесь монументальную снежную композицию с отсылкой на порталы готических и романских храмов Средневековья создавали скрупулёзно и под профессиональным контролем.Снежный вертеп у прихода Блаженной Ксении, наоборот, наивен и прост по исполнению.Пользователи соцсетей фото вертепов оценили очень положительно, люди замечают, что это создаёт атмосферу праздника.Напомним, службы на Рождество в Тверской области разрешены, несмотря на пандемию. Масочный режим и соблюдение санитарных норм - обязательны.Кстати, если попасть в храм не позволяет здоровье – болеете или опасаетесь из-за коронавируса – можно посмотреть богослужение онлайн.Вечернее и ночное богослужение праздника Рождества Христова будет транслироваться на ютуб-канале «Пастырский дневник»: https://youtube.com/channel/UCYF1cHFsu7QTn_NeIW8zYwA