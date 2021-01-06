В ночь с 5 на 6 января на уборке и вывозе снега с улиц Твери работали 48 единиц спецтехники - комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторные щётки, пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы. Администрация Твери опубликовала статистику уборки снега в областной столице.В общей сложности за ночь коммунальщики очистили 101 километра проезжей части, обработали пескосоляной смесью и реагентами - 218 и 230 км соответственно. Ещё 15 тонн пескосоляной смеси было использованы на городских тротуарах.Снег из города вывозили 26 машин, с улиц Твери убрано и перевезено на полигоны 1980 кубометров снега. Днем МУП «ЖЖК», в чьём ведении эта часть городской коммуналки, проводило противогололедную обработку магистралей.6 января в Твери работают около 50 единиц техники, в том числе 13 КДМ на расчистке дорог и их обработке противогололёдными реагентами, ещё 2 машины на более тщательной расчистке дорог. 10 машин чистит тротуары, 5 машин - занято на погрузке и вывозе снега.120 дворников МУП \\"ЖЭК\\" подметают и убирают снег в Твери.