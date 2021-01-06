«Рождественский бал» пройдет 7 января в музее Александра Пушкина в селе Берново Старицкого района Тверской области.Программу праздника в официальном релизе распространила пресс-служба правительства региона.Итак, гостей ждёт полный сюрпризов рождественский вечер в старинной дворянской усадьбе Вульфов. Участников бала будут учить танцевать бальные танцы, будут организованы прогулки по ночному французскому парку.Организаторы сообщают, что интерактивная программа подготовлена именно для индивидуальных посетителей, обязательна предварительная запись по телефону: 8 (48236) 4-41-35.Начало бала в 15 часов.