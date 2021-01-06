Художник-граффитист Катерина Крутилова (Катя ХБ) нарисовала на стене одного из подъездов в Твери новое граффити: две золотые рыбки кружат около крючка, на крючке, ставшая фирменным знаком художницы красная шапка с монограммой «HB».Новым творением художница похвасталась на своей странице в соцсетях, подписав лаконично: «Приплыли».Работы Катерины пользователи соцсетей любят - они яркие и запоминающиеся. Вот и рыбок встретили с одобрением: «Красота, нам бы таких...»Катя ХБ известна в Твери не только своими граффити, но и тихой войной с городскими властями, которые сначала закрашивали ее творения, а она рисовала их вновь на тех же местах (граффити на Пожарке).Позже стороны пошли на мировую и сейчас Катерина с подачи властей муниципалитета реализует не только свои творческие, но и соцпроекты, к примеру, расписывает стены школы видами Твери.