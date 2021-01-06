Утром 6 января в Тверской области на автодороге Тверь-Ржев на иномарку Kia Spectra упала ель. Автомобиль двигался в сторону Старицы. Очевидно, дерево не выдержало веса снега, ведь в предыдущие несколько суток регион накрыл снегопад, и рухнуло на проезжую часть.Видеозапись происшествия размещена в паблике «Подслушано у водителей. Тверь». На кадрах видео - люди на дороге, которые выходят из припаркованных авто, карета скорой помощи с включёнными спецсигналами, передняя часть иномарки, раздавленная под весом ели.В комментариях к видео автолюбители призывали быть друг друга внимательнее в непростых погодных условиях, позже появилась информация, что ель убрали с трассы. Информация о пострадавших пока не поступала.