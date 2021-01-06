По данным оперштаба Тверской области на 6 января 2021 года в регионе 229 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 23645 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 6 января 18697 человек (+213).Изолированы 4483 больных (+13), умерли 465 человек (+3).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов региона – Тверь. В областной столице на 6 января выявлено 7609 случаев заражения ковида (+59 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1768 (+18),Ржев - 1422 (+5),Вышневолоцкий городской округ - 1368 (+13),Торжок - 1137 (+0),Кимры - 1057 (+3),Калининский район - 938 (+38).За весь период пандемии число проведенных лабораторных исследований достигло 463949, в том числе за последние сутки их проведено 2055.